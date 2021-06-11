РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 июн. Детский сад на 120 мест построят в жилом комплексе «Шолохово» городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство детского сада на 120 мест на улице Речная в Мытищах. Застройщик – ООО СЗ «Новотутинки».

«Дошкольное учреждение разместится в отдельно стоящем трехэтажном здании на территории строящегося жилого комплекса «Шолохово», расположенного вблизи одноименной деревни Мытищ. Общая площадь детского сада составит 3 520 квадратных метров. Объект будет рассчитан на 6 групп по 20 малышей от 2 до 7 лет с режимом посещения полного дня с 7:00 до 19:00. Строительство ДОУ позволит создать 47 рабочих мест», - говорится в сообщении.

В здании детского сада предусмотрят размещение залов для физкультурных и музыкальных занятий, медицинских и служебно-бытовых помещений, прачечной, а также пищеблока, который будет работать на сырье. Кроме того, планируется оборудование здания лифтом грузоподъемностью 630 килограммов.

В сообщении добавляется, что на территории учреждения появятся 6 площадок с наборами малых архитектурных форм для прогулок для каждой возрастной группы, а также физкультурная площадка, зона для изучения ПДД с разметкой и оборудованием, навес для хранения санок и колясок. Планируется, что строительство объекта завершится в третьем квартале 2023 года.

ЖК «Шолохово» – малоэтажный жилой комплекс, расположившийся вблизи деревни Шолохово на первой линии Дмитровского шоссе в 16 километрах от столицы. В уже построенных корпусах жилого комплекса функционируют объекты инфраструктуры – детский развивающий клуб, школа иностранных языков, медицинский центр.