РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 июн. Детский сад на 120 мест построят в жилом комплексе «Шолохово» городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство детского сада на 120 мест на улице Речная в Мытищах. Застройщик – ООО СЗ «Новотутинки».
В здании детского сада предусмотрят размещение залов для физкультурных и музыкальных занятий, медицинских и служебно-бытовых помещений, прачечной, а также пищеблока, который будет работать на сырье. Кроме того, планируется оборудование здания лифтом грузоподъемностью 630 килограммов.
В сообщении добавляется, что на территории учреждения появятся 6 площадок с наборами малых архитектурных форм для прогулок для каждой возрастной группы, а также физкультурная площадка, зона для изучения ПДД с разметкой и оборудованием, навес для хранения санок и колясок. Планируется, что строительство объекта завершится в третьем квартале 2023 года.
ЖК «Шолохово» – малоэтажный жилой комплекс, расположившийся вблизи деревни Шолохово на первой линии Дмитровского шоссе в 16 километрах от столицы. В уже построенных корпусах жилого комплекса функционируют объекты инфраструктуры – детский развивающий клуб, школа иностранных языков, медицинский центр.
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