РИАМО - 11 июн. В столице появится возможность пожениться на Северном речном вокзале и станции метро «Маяковская», сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С 2019 года в Москве активно развивается проект по регистрации брака в самых необычных и красивых местах столицы. Особняки, усадьбы, смотровые площадки и другие известные городские объекты уже стали площадками для официальной торжественной церемонии заключения брака. За два года более 13 тысяч молодоженов заключили браки в самых необычных местах», – сказала Ракова.

Она добавила, что перечень локаций обновляется на постоянной основе.

Ранее «Маяковская» была названа москвичами станцией с наиболее романтической обстановкой. Бракосочетание планируется проводить ночью. Это позволит не мешать пассажиропотоку.

Прием заявлений на регистрацию в ночь 21.08.21 открылся в четверг. Подать заявление для регистрации брака в метро можно во Дворце бракосочетания №1.

На Северном речном вокзале уже сыграли одну свадьбу. Там поженилась пара, имеющая отношение к судьбе отреставрированного вокзала и речного флота.

Первая торжественная церемония текущего свадебного сезона выпадает на 17.07.2021, также молодожены могут выбрать даты 07.08.21, 21.08.21 и 25.09.21. Подать заявление для регистрации на Северном речном вокзале можно лично во Дворце бракосочетания №1.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов отметил, что городской транспорт становится местом, где хочется провести праздник.

Госпошлина составляет 350 рублей. Подать заявление для регистрации брака на выездных площадках можно лично в отделе ЗАГС, к которому прикреплена площадка, или онлайн через портал mos.ru либо портал госуслуг. Для молодоженов доступно более 30 площадок для выездной регистрации брака.