РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. На лечение в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) городского округа Люберцы привозят детей со всего Подмосковья, сообщила журналистам главный врач МОЦОМД Татьяна Мельник после церемонии награждения, которая прошла в Доме правительства Московской области.

Накануне Дня России губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил Мельник Почетную грамоту президента России Владимира Путина за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга.

«У нас единственное в области отделение ожоговой помощи, ожоговой травмы, отделение детской нейрохирургии, отделение урологии, отделение травматологии. Поэтому к нам привозят детей со всего Подмосковья. Мы организовали целое отделение, изолятор, это целая отдельная служба именно для детей, которые были поражены коронавирусной инфекцией", - сказала Мельник.

Она поблагодарила коллег за проделанную работу и отметила, что благодаря усилиям врачей МОЦОМД все дети живы и здоровы.