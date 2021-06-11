РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июн. «Россети Московский регион» планируют отремонтировать 15 трансформаторных подстанций в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Россети Московский регион» продолжает модернизацию оборудования. Работы ведутся в рамках комплексной программы по реконструкции электросетей и замене устаревшего электрооборудования, принятой совместно с министерством энергетики Московской области.

В настоящее время в деревне Ангелово специалисты приступили к ремонту воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ с заменой 450 метров неизолированного провода на современный и значительно более надежный и устойчивый к повреждениям самонесущий изолированный провод (СИП-2).

В течение июня энергетики завершат капитальный ремонт трех трансформаторных подстанций в селе Ильинское, деревне Светлые горы и поселке Отрадное, расчистят 3,5 гектара трасс под воздушными линиями.

В селе Петрово-Дальнее будет отремонтирована ВЛ-0,4 кВ и заменена 21 опора.

С начала этого года в распределительных сетях 0,4/6,10 кВ округа энергетики отремонтировали 6 трансформаторных подстанций и расчистили более 3 гектаров трасс под воздушными линиями.

Всего на территории округа в текущем году запланирован ремонт 15 трансформаторных подстанций, а также замена 30 опор ВЛ и более 5 км неизолированного провода на СИП. Энергетики расчистят от древесно-кустарниковой растительности более 14 гектаров просек.