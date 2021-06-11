Крисевич известен проведением скандальных перфомансов. В конце прошлого года его задержали у здания ФСБ, после того, как он изобразил распятого Иисуса Христа.
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Крисевич известен проведением скандальных перфомансов. В конце прошлого года его задержали у здания ФСБ, после того, как он изобразил распятого Иисуса Христа.
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