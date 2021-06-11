РИАМО - 11 июн. Центральный банк России повысил ключевую ставку с 5% до 5,5% годовых, сообщает ТАСС.

ЦБ повысил ключевую ставку на 0,5 п. п. второй раз подряд.

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