РИАМО - 11 июн. В столице забетонировали основание 47-этажной башни строящегося Национального космического центра, во время работ было уложено свыше 6 тыс. куб. м бетона, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Ведутся работы по сборке гидравлической подъемной щитовой опалубки, с помощью которой будет осуществляться укладка бетона в тело ядра высотного здания и перекрытий. Через месяц планируем выполнить основные монолитные конструкции цокольного этажа будущей башни, высота которой с учетом шпиля составит порядка 288 м», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в настоящее время на завершающий этап вышли монолитные работы в низкоэтажной части башни. Строители занимаются монтажом металлических перекрытий в зоне галереи центра.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что из 1,5 тыс. т металлоконструкций в зоне галереи центра смонтировано около 500 т. На текущий момент на объекте работают свыше 900 человек, 9 башенных кранов, а также автомобильные краны, погрузчики, бортовые манипуляторы и другая техника в количестве 26 единиц.

Центр объединит на своей площадке ведущие организации ракетно-космической промышленности. Здесь могут разместиться центральный офис, ситуационный центр ГК «Роскосмос», штаб-квартиры организаций ракетно-космической отрасли, отраслевые институты, молодежные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса, центр диверсификации производства и другие объекты.

Проектом развития высвобождаемой территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева площадью 90,5 га в Филевской пойме предполагается возведение НКЦ и особой экономической зоны. Кроме того, здесь появятся предприятия научно-производственного кластера, конгрессно-выставочный центр, застройка по реновации и соцобъекты.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – оператор развития территорий Мневниковской поймы и столичной площадки АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева».

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