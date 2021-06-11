РИАМО - 11 июн. В Москве полицейские задержали акциониста Павла Крисевича, он устроил стрельбу на Красной площади, сообщает РЕН ТВ.
Крисевич стрелял из стартового пистолета. После стрельбы он упал на асфальт. После этого акциониста задержали и доставили в отделение полиции. Кроме того, была задержана журналистка.
Крисевич известен проведением скандальных перфомансов. В конце прошлого года его задержали у здания ФСБ, после того, как он изобразил распятого Иисуса Христа.
После той акции Крисевич также был задержан.
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