РИАМО - 11 июн. В Москве полицейские задержали акциониста Павла Крисевича, он устроил стрельбу на Красной площади, сообщает РЕН ТВ.

Крисевич стрелял из стартового пистолета. После стрельбы он упал на асфальт. После этого акциониста задержали и доставили в отделение полиции. Кроме того, была задержана журналистка.

Крисевич известен проведением скандальных перфомансов. В конце прошлого года его задержали у здания ФСБ, после того, как он изобразил распятого Иисуса Христа.

После той акции Крисевич также был задержан.

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