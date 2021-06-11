РИАМО - 11 июн. На территории административно-делового центра «Коммунарка» начали возводить 2 путепровода над Калужским шоссе, работа ведется в рамках I этапа развития транспортной инфраструктуры АДЦ, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящее время начались работы по строительству 2 путепроводов над Калужским шоссе и разветвленной сети внутриквартальных проездов, которая включает сооружение еще 1 путепровода тоннельного типа на территории АДЦ, а также вынос инженерных сетей из пятна застройки», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что мост через реку Сосенка, а также участок улично-дорожной сети длиной 1,66 км уже возведены. 2 очистных сооружения поверхностных ливневых стоков находятся на финальной стадии строительства.

Бочкарев отметил, что участок улично-дорожной сети с мостом планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2021 года, завершение строительства внутриквартальных проездов запланировано на следующий год, а путепроводов над Калужским шоссе – на 2023 год. Когда дорожные объекты введут в эксплуатацию, они улучшат транспортную ситуацию в поселении Сосенское.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что I этап возведения улично-дорожной сети АДЦ включил в себя строительство свыше 18 км дорог, в том числе 4,82 км, которые уже ввели в эксплуатацию, и 2 путепровода над магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

По словам Кравцова, на территории АДЦ уже разработана схема инженерного обеспечения. Кроме того, здесь созданы основные объекты электро- и теплоснабжения. Помимо прочего, на заключительной стадии находится возведение главных объектов водоснабжения, водоотведения и разветвленной сети инженерных коммуникаций.

Он добавил, что на территории центра уже есть магистральные сети водоотведения, сети связи, коллекторы для инженерных коммуникаций. Также здесь возводятся внутриквартальные инженерные сети.

Кравцова подчеркнул, что также «Мосинжпроект» проектирует в Коммунарке физкультурно-оздоровительный центр и Межмузейный многофункциональный депозитарно-выставочный комплекс.

В составе центра появится ледовая арена, бассейны, залы для различных видов спорта, а также офис Центра физической культуры и спорта новой Москвы. Ориентировочная площадь объекта составит 19,5 тыс. кв. м. Суммарная площадь музейного хранилища, где разместятся общественное пространство, а также фондовые хранилища 4 федеральных и 16 московских музеев, составит около 70 тыс. кв. метров.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – оператор развития территории АДЦ «Коммунарка». Кроме того, он – оператор градостроительных проектов Мневниковской поймы и территории ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в Филевской пойме.