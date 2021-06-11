РИАМО – 11 июн. Для поклонников смешных комедий онлайн-кинотеатр ivi подготовил подборку наиболее увлекательных сериалов. Люди, которым нравятся комедии, могут справляться с любыми проблемами шутя, с улыбкой преодолевать трудности и еще поддерживать окружающих.

«Почему женщины убивают»

Квинтэссенция драмы, детектива, комедии делает эту работу американских кинематографистов пикантной и увлекательной. Сериал https://www.ivi.ru/watch/pochemu-zhenschinyi-ubivayut с удовольствием смотрят мужчины и женщины, и каждый находит в нем для себя завораживающую изюминку. Действие картины разворачивается в трех временных отрезках, соответственно и главных героинь тоже три. Поучительные истории для неверных мужей рассказывают об уважительных причинах, которые спровоцировали вчера еще счастливых женщин на убийство супругов после того, как они узнали об их измене.

«Силиконовая долина»

С появления на экранах первых серий лента https://www.ivi.ru/watch/silikonovaya-dolina сразу стала популярной и рейтинговой. На сегодняшний день она состоит из шести внушительных сезонов по 54 серии. За все время своего существования картина получила множество премий и заслуженно считается одним из самых смешных сериалов. Режиссеры с юмором показали, как появляются крупные компании, какие трудности возникают на пути их развития, как выживать в жестких условиях бизнеса маленьким людям, которых руководство считает просто винтиками огромного механизма.

«О всех созданиях – больших и малых»

Замечательная экранизация произведений Джеймса Хэрриота – практикующего ветеринара. Ее можно смело рассматривать как лекарство от жестокости и злости! После просмотра каждой серии вы будете чувствовать, как душа наполняется теплом, состраданием, любовью ко всему живому. Действие разворачивается в живых декорациях сельского Йоркшира, где зелень лугов разбавляется акварелью небесно-голубых озер, пронизанных солнцем. Юный дипломированный ветеринар приезжает сюда устраиваться на работу, не подозревая, что останется здесь на всю жизнь!

«Благие знамения»

Сериал снят по произведению Нила Геймана и Терри Пратчетта о грядущем апокалипсисе. Главные герои – это ангел Азирафель и демон Кроули, которые посланы на Землю с соответствующей своему статусу миссией. Первый - для того, чтобы защищать людей, направляя их к свету; второй - чтобы соблазнять и искушать, ввергая во тьму. Интрига заключается в том, что они за много тысяч лет уже привыкли друг к другу, искренне влюбившись в прелести земной жизни. Но грядет финальная битва Добра со Злом, и они объединяются для того, чтобы этому помешать.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.