РИАМО - 11 июн. На время ремонтно-строительных работ с 13 июня 2021 года Боровицкий проход в Московский Кремль будет закрыт для доступа посетителей, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Проход для посещения Государственной Оружейной палаты и выставки «Алмазный фонд» будет осуществляться через пункт пропуска у Кутафьей башни.

В День России, 12 июня, будет закрыт для посещения Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади из-за проведения государственных мероприятий.