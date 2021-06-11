РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июн. В жилом комплексе «Пятницкие кварталы» Красногорска могут сменить ресурсоснабжающую организацию, чтобы избежать повторных отключений горячей воды, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.

Ресурсоснабжающая организация восстановила газоснабжение котельной в ЖК «Пятницкие кварталы» в Красногорске. На данный момент обеспечена платежная дисциплина со стороны управляющих компаний, составлен график платежей в адрес ООО «Мособлгазпоставка». Первая часть средств согласно графику поступила на счет поставщика 10 июня, после чего газоснабжение котельной возобновилось.

«Несмотря на то, что объект уже введен в эксплуатацию и не находится под надзором ведомства, мы все равно держим этот вопрос на контроле. Чтобы защитить права граждан, мы отрабатываем возможность смены ресурсоснабжающей организации. Вся деятельность Главгосстройнадзора строится на защите прав дольщиков, в том числе и в таких случаях», - прокомментировал министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Предпринятые Главгосстройнадзором меры позволили избежать расторжения договора поставки газа в апреле и мае. Кроме того, направлено письмо в адрес ООО «ГазпроммежрегионгазМосква» с просьбой рассмотреть вопрос поставки газа в приоритетном порядке и в кратчайшие сроки.