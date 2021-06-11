РИАМО - 11 июн. Задержан мужчина, который портил камеры системы «Безопасный регион», установленные в подъезде многоквартирного жилого дома в городском округе Кашира, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Специалисты обнаружили очередной сбой в работе камеры 31 мая. При выезде на место оказалось, что камеру в этот раз украли.

Ранее камера была замазана клеем, один раз камера уже была целенаправленно сорвана. Информацию передали в полицию.

По горячим следам личность злоумышленника удалось идентифицировать. Правонарушителем оказался 50-летний местный житель. Мужчина не сразу дал признательные показания. Оказалось, что портить камеры злоумышленник начал с января 2021 года. Он думал, что видеокамера, установленная на входе в дом, следит именно за ним.