РИАМО - 11 июн. В субботу из храма Христа Спасителя в Москве и Свято-Вознесенской Давидовой пустыни в подмосковном Чехове стартуют крестные ходы с мощами Александра Невского, сообщил заместитель директора Благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира Антон Голик.

Еще два крестных хода отправятся из Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Проект затрагивает 86 городов в России и Белоруссии. Четыре маршрута следования ковчегов с частицами мощей составляют в сумме 25 тысяч километров. Для удобства паломников создан специальный сайт, также информация будет в социальных сетях – «ВКонтакте» и Instagram.

«Завтра все четыре крестных хода стартуют. В храме Христа Спасителя в 9:30 будет начало молебна и торжественные проводы святыни, после чего святыня стартует в Переславль-Залесский», - сказал Голик.

Он отметил, что второй крестный ход начнется в Вознесенской Давидовой пустыни в Чехове, там мощи будут пребывать весь день. После чего отправятся по городам Центрального федерального округа России и Белоруссии.

В рамках крестного хода ковчег с мощами 6-7 июля будет находиться в Троице-Сергиевой лавре в Сергиево-Посадском округе, 8 июля – в Талдоме, 9 июля – в Клину, 10 июля – в деревне Акатово в Клину. После чего мощи вернутся в Москву в период с 4 по 14 августа.

Другой ковчег, маршрут которого стартует из Свято-Вознесенской Давидовой пустыни в Чехове и проложен по территории Союзного государства России и Белоруссии, 13-16 июня будет находиться в Подольске, 17-20 июня – в Коломне, 21 июня – в селе Шкинь в Коломне.

В 2021 году в России отмечают 800-летие Александра Невского. Александр Невский — новгородский князь, великий князь киевский, великий князь владимирский, полководец, святой Русской православной церкви. Считается покровителем воинов. Он не проиграл ни одной битвы, успешно занимался дипломатией и защищал православие. Невский причислен Русской православной церковью к лику святых. 12 сентября его мощи торжественно привезут из Владимира в Санкт-Петербург.