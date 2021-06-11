РИАМО - 11 июн. Аппарат Антитеррористической комиссии Подмосковья изучил антитеррористическую деятельность городского округа Котельники, в будущем работу организации проанализируют в Дзержинском, Чехове и в Домодедове, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В этом году, кроме городского округа Котельники, антитеррористическая деятельность изучена в Долгопрудном и Лыткарине. До конца 2021 года будет проанализирована работа муниципальной антитеррористической комиссии в городских округах Дзержинский, Чехов и Домодедово», - сказал зампредседателя правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Во время проверки в Котельниках работники аппарата акцентировали внимание на наличии нормативных правовых и распорядительных документов об организации антитеррористической деятельности, планирование работы местной комиссии, подготовку и проведение ее заседаний, а также контроль исполнения решений областной комиссии за 2018-2021 годы и других вещах.

Так, в рамках выезда сотрудники проверили работу спорткомплексов «Котельники» и «Дружба», спортивной школы олимпийского резерва «Белка», а также ДК «Силикат». Особое внимание аппарат АТК уделил проверкам государственного университета «Дубна», школы №3, детсада «Детство», а также качеству работы ЧОП и наличию средств инженерно-технической укрепленности.

Деятельность АТК в Котельниках изучена в соответствии с методикой оценки эффективности деятельности подмосковных комиссий.

По результат изучения антитеррористической деятельности, серьезных нарушений в работе муниципальной комиссии не выявлено. Замечания устранены в рабочем порядке.