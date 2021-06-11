РИАМО - 11 июн. В столице восстановили движение трамваев №6 по улице Героев Панфиловцев в Москве, транспорт задерживался из-за повреждения контактной сети, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

После проблем с контактной сетью маршрут трамвая изменился. Были запущены дополнительные автобусы.

Помимо прочего, пассажиры могли пользоваться автобусом № т70 – от Братцево через бульвар Яна Райниса, метро «Сходненская», улицу Свободы и Волоколамское шоссе к метро «Сокол».