РИАМО - 11 июн. Свыше 26 тыс. московских выпускников сдают Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике и истории, экзамены по каждому предмету длятся 3 часа 55 минут, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

На экзамен по физике в этом году зарегистрировалось порядка 14 тыс. человек, на историю – около 12 тыс. выпускников.

«Для проведения ЕГЭ в этот день организовано около 5 тыс. аудиторий примерно в 300 пунктах проведения экзаменов. Все они оборудованы системой видеонаблюдения, обеспечивающей возможность онлайн-трансляции», – сказала глава Регионального центра обработки информации города Москвы Оксана Карклина.

Во всех пунктах проведения экзаменов соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. В частности, организованы несколько входов в здания, проход работников пунктов проведения и участников идет по графику. Также проводится мониторинг состояния участников ЕГЭ, рассадка за партами проводится зигзагообразно, не более 8 человек в аудитории.

Результаты будут опубликованы на портале mos.ru не позднее 28 июня.

Основной период ЕГЭ проходит в этом году с 25 мая по 2 июля. Следующий экзамен пройдет 15 июня. В этот день выпускники будут сдавать обществознание. Всего ЕГЭ в этом году в столице будут сдавать более 87 тыс. человек.

График экзаменов, примерные сроки публикации результатов и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами размещены на сайте регионального центра обработки информации в разделе «ГИА-11 ЕГЭ-ГВЭ/Расписание экзаменов».

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