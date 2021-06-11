РИАМО - 11 июн. Пятеро птенцов черношейного лебедя появились на свет в Московском зоопарке. Они уже немного подросли и окрепли, однако большую часть времени проводят на спинах своих родителей. Об этом сообщается в аккаунте столичного зоосада в Instagram.

Пара черношейных лебедей обычно живет на пруду на новой территории зоопарка, рядом с гиббоном и другими водоплавающими птицами. Однако при появлении потомства сотрудники пересаживают лебединую семью в павильон «Птицы и бабочки тропиков» для их спокойствия и безопасности.

Сначала птенцов кормили размоченным в воде гаммарусом (маленькими рачками), сейчас они уже едят комбикорм, свежую зелень, тертую морковь и резаную капусту.

Этот вид лебедей самый сложный для содержания в неволе. Птенцов вырастить трудно: они едят только в присутствии родителей. Также их нельзя выхаживать в инкубаторе. В зоопарке стремятся создать условия, чтобы эти лебеди сами выращивали своих птенцов.

Черношейные лебеди — эндемики Южной Америки. Эти птицы населяют различные неглубокие водоемы с пресной или солоноватой водой, а также лагуны и закрытые бухты.