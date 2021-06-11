РИАМО - 11 июн. За минувшие сутки в столице от Covid-19 вылечился 3061 пациент, с начала пандемии в мегаполисе после коронавирусной инфекции выздоровели 1 087 975 человек, сообщает московский оперштаб.

За сутки в мегаполисе зафиксировали 5853 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Количество граждан, которых госпитализировали, составило 1377 человек. 60 пациентов с подтвержденными пневмонией и коронавирусом скончались.

С начала пандемии в столице зафиксировали 1 220 312 случаев заражения Covid-19. В Москве проводится масштабная кампания по вакцинации от заболевания. При любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома и вызвать врача.

На текущий момент в РФ выявлено 5 180 454 случая коронавируса. За пандемию в стране зафиксировано 125 674 летальных исхода, выздоровели 4 782 183 человека.

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