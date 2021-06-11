РИАМО - 11 июн. Строительство трехэтажного детского сада на 350 мест завершили на территории жилого комплекса «Испанские кварталы» в районе деревни Николо-Хованское новой Москвы, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

«По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию», – сказал глава надзорного ведомства Игорь Войстратенко.

Здание отвечает всем современным требованиям. Групповые ячейки здесь расположены отдельными блоками, в составе каждой ячейки предусмотрены раздевалки, игровые, буфетные и спальные комнаты.

В садике есть бассейн, зал для музыкальных занятий, физкультурный зал, а также кружковые комнаты, медкабинет с процедурной, кабинеты логопеда и психолога.

На территории учреждения обустроили игровые площадки с теневыми навесами и площадку с покрытием из резиновой крошки. Детсад в ближайшее время передадут на баланс города.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала текущего года 13 новых соцобъектов разного назначения построили в Москве за счет средств инвесторов. В этом году на частные деньги инвесторов возвели семь детских садов почти на 900 мест в районах Южное Бутово, Соколиная гора, Пресненский, Бутырский, Первомайское, Филевский парк и Люблино.

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