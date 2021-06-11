РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. Объекты топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа Люберцы подготовят к отопительному сезону до 15 сентября, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

Такую задачу всем муниципалитетам во время выездного совещания поставил советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник. Оперативное совещание под его руководством прошло в администрации городского округа Люберцы.

«Была поставлена (задача - ред.) обеспечить к 15 сентября стопроцентную готовность всех объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг», - поясняется в сообщении.

В совещании также приняли участие представители администрации и ресурсоснабжающих организаций четырех округов Подмосковья: Люберцы, Лыткарино, Котельники и Дзержинский.