РИАМО - 11 июн. Необычная выставка 83-летней художницы из Санкт-Петербурга Юлии Алешичевой открылась в московском Музее русского лубка и наивного искусства (МРЛИНИ), сообщает пресс-служба фонда «Неотчуждаемое».

Несколько лет назад художница начала вышивать, чтобы победить старческую деменцию. Работы, вышитые в запоминающемся стиле, помогли женщине завоевать любовь поклонников по всему миру.

На выставке в Москве, получившей философское название «Девушка из 1938 года: вышивка длиною в жизнь», представлены авторские интерпретации шедевров мировой классики и вышивки-плакаты со знаменитостями. Отдельного внимания заслуживает серия вышивок о сокровенных девичьих тайнах.

Сюжеты

В работах посетитель найдет и девушку после купания, и девушку, которая любила, но не вышла замуж, и независимую девушку, которая выбирает, с кем пойти на свидание. Есть здесь и девушка, которая не хотела взрослеть, портрет юной девушки до замужества и девушка, которая впервые встретила свою любовь.

Мужчины наверняка обратят внимание на вышитую девушку, которая разбивает сердце. Сюжеты с простыми девушками гармонично дополняет вышитый портрет королевы Елизаветы II в хорошем настроении и Мона Лиза — девушка с загадочной улыбкой.

Судьба

Талант художницы раскрылся на девятом десятке жизненного пути. Юлия Алешичева (девичья фамилия Баркова) родилась 26 января 1938 года в поселке Спирово Тверской области. Училась в Тихеметсаском Лесотехническом техникуме в г. Пярну (Эстония). После техникума Юлия устроилась работать диспетчером на Лесотехнический завод в Карелии, подрабатывала уборщицей в школе-интернате. Воспитывала в одиночку двух дочерей.

На пенсии будущая художница занялась дачным хозяйством. Жизнь перевернула трагедия. В 2014 году сгорел старинный дачный дом в Карелии, с которым была связана большая часть ее жизни. В пожаре погибли домашние питомцы Юлии: собака и кот Пьер Безухов.

Эти события пошатнули здоровье женщины: постепенно она начала терять кратковременную память, а позже врачи поставили неутешительный диагноз — деменция. Стремясь отвлечься от переживаний, в 81 год Алешичева занялась своим юношеским увлечением — вышивкой.

В память о своих домашних питомцах, погибших во время пожара, питерская художница часто использует в работе анималистические сюжеты. Этой теме также посвящена целая серия: вот два кота после обеда размышляют о планах на день, а рядом разместился кот, медитирующий в собственном саду перед дневной схваткой с соседскими котами, есть еще кошка, которая превращается в девушку каждую полночь, и коты-посланцы из космоса — творческая вселенная и фантазия Алешичевой бесконечна.

Летом 2018 года Юлия переехала в Ленинградскую область к своей младшей дочери Светлане Гордей. В ноябре 2019 года внук Юлии Ян Горкунов создал для нее страницу в Instagram: @girl_from_1938. Там он размещает работы художницы и различные видео о жизни своей бабушки.

«Вышивка оказалась отличным средством для борьбы с деменцией. Конечно, полностью победить болезнь не получается. Но благодаря творчеству бабушке удалось приостановить прогрессирование этого заболевания», — сказал Ян Горкунов на открытии выставки.

Поклонники

Притягательная угловатость фигур, смелые цвета и стильная нитяная штриховка не оставили пользователей соцсети равнодушными. Сейчас аккаунт художницы насчитывает более 13 тыс. подписчиков. Это вдохновляет Юлию придумывать новые сюжеты и вышивать.

За короткий промежуток времени искусство Юлии Алешичевой обрело поклонников по всему миру. Юлии стали присылать восторженные письма и открытки из разных уголков мира: США, Канады, Испании, Новой Зеландии, Австралии, Украины, Финляндии, Франции, Германии, а также выражать огромную поддержку из многих городов России.

Одним из первых на творчество Юлии Алешичевой обратил внимание фонд продвижения социально значимых инициатив «Неотчуждаемое». При участии фонда в июне 2019 года вышивки из серии «Девушки из 1938 года» украсили выставку «Неотчуждаемое» на Петербургском международном экономическом форуме

«Мы в фонде познакомились с творчеством Юлии Алешичевой благодаря ее внуку Яну Горкунову, который сделал свою бабушку знаменитой через социальные сети. И это замечательный пример коллаборации и дружбы между людьми разных поколений. На самом деле мы не знаем, сколько еще талантливых людей живет и творит свои шедевры в российской глубинке, потому что у них нет таких любящих внуков», — отметил учредитель фонда «Неотчуждаемое» Станислав Петров.

Выставка в Москве будет работать до 4 июля.