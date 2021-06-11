РИАМО - 11 июн. В столице за минувшие сутки выявили 5853 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в мегаполисе зафиксировано 1 220 312 случаев Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

Граждане, которые находятся общественных местах и московском транспорте, должны носить защитные маски и перчатки.

Всплеск роста заболеваемости в Москве, по мнению эпидемиологов, мог стать результатом несоблюдения горожанами санитарно-эпидемиологических мер.

В России за сутки выявлено 12 505 новых случаев Covid-19 в 84 регионах. Умерло 396 человек, выздоровели 10 188 пациентов.

В РФ на сегодняшний день зарегистрировано 5 180 454 случая коронавируса. За пандемию в стране зафиксировано 125 674 летальных исхода, выздоровели 4 782 183 человека.

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