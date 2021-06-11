РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 июн. В подмосковных Котельниках обсудили концепцию взаимодействия и работу штаба гражданских инициатив, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Глава Котельников Сергей Жигалкин встретился с жителем микрорайона Белая Дача Михаилом Половневым для того чтобы обсудить предстоящую работу Штаба гражданских инициатив при главе городского округа. Ранее об этой инициативе стало известно на выступлении главы города в рамках ежегодного отчета. Михаил Половнев – активный коренной житель города, который неравнодушен к его судьбе и старается не пропускать общественные встречи.

В ходе разговора обсудили вопросы по концепции взаимодействия и видению работы штаба. В него обязательно войдут инициативные жители, проживающие в разных микрорайонах. Это гражданские активисты, которым есть что предложить и внести полезные коррективы в жизнь города. Помимо этого у Михаила есть опыт работы с гражданским населением.

Со слов главы, штаб не является прототипом общественной палаты. В городском округе проживает большое количество активных жителей, которые не состоят в общественных организациях и в общественной палате, но имеют ряд предложений, которые поддерживают местные активисты.

Планы по взаимодействию определят уже на первом заседании штаба, где глава города познакомится со всеми участниками.