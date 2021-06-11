РИАМО - 11 июн. В пятницу в столице пасмурно, накрапывает дождь, в этот день ожидается холодная и дождливая погода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

«11 июня на улице пасмурно, накрапывает дождь, температура воздуха ровно 13 градусов. В течение дня метеоусловия в столичном регионе по-прежнему будут определяться влиянием южного циклона, поэтому сохранится облачная погода, пройдут кратковременные ливневые дожди, местами возможны грозы», — написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Он добавил, что температура в Москве днем составит 17-19 градусов тепла, а в Подмосковье от 15-20, что на несколько градусов ниже климатической нормы июня. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 мм ртутного столба.

В настоящее время в Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности, он продлится до 13 часов 12 июня из-за грозы и порывистого ветра скоростью до 15-17 м/с.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.