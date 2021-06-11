РИАМО - 11 июн. В столице в связи с повреждением контактной сети на улице Героев Панфиловцев задерживаются трамваи №6, сообщает Telegram-канал «Дептранс Оперативно».

В настоящее время маршрут изменен, это временная мера. Пассажиров попросили быть внимательными и слушать объявления водителей.

Вместо трамваев, которые задерживаются, можно пользовать автобусом № т70 – от Братцево через бульвар Яна Райниса, метро «Сходненская», улицу Свободы и Волоколамское шоссе к метро «Сокол».

По маршруту трамвая также работают автобусы.