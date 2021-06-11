РИАМО - 11 июн. Центры социального обслуживания, ЗАГСы и медучреждения Москвы поменяют свой график работы в связи с празднованием Дня России, с 12 по 14 июня горожан ждут длинные выходные, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

К примеру, территориальные центры соцобслуживания и их филиалы не будут работать. 11 июня, в предпраздничный день, учреждения работают с 09:00 до 16:00.

Пенсионеры, больные коронавирусом и хроническими заболеваниями, с 12 по 14 июня смогут получить доставку продуктов и лекарств в случае экстренной необходимости.

Клубные пространства «Мой социальный центр» 11 июня работают по обычному графику. В праздничные дни услуги будут оказываться в режиме онлайн по расписанию.

11 июня отделы трудоустройства в центрах госуслуг «Мои документы» будут открыты с 08:00 до 20:00, флагманские центры «Моя работа» — с 09:00 до 20:00. Но отделы «Вороново», «Новомосковский», «Кокошкино», «Троицкий» работают с 09:00 до 15:45. В выходные отделы трудоустройства, флагманские центры и контакт-центр не будут работать.

Специализированный центр занятости «Моя карьера» 11 июня принимает посетителей в привычном режиме — с 09:00 до 20:00. В праздничные дни будет доступна только справочная служба.

Отделы ЗАГС 12 июня работать не будут.