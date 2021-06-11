По данным на 10 июня, за прошедшие сутки в Москве выявили 5 245 новых случаев коронавируса, в Подмосковье — 801 случай. Власти уверяют, что не планируют вводить новый локдаун, но усиливают контроль за соблюдением антиковидных мер. Из-за чего случился всплеск заболеваемости и чего ждать москвичам? Об этом — в материале РИАМО.

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Резкий рост

В столице произошел достаточно резкий рост заболеваемости — за минувшие сутки было выявлено больше 5 тысяч случаев, при том, что еще неделю назад статистика колебалась на уровне 2,8 тысячи.

Вместе с тем в Московской области такого резкого скачка не наблюдается — 801 выявленный случай за минувшие сутки при значениях около 750 в последние недели.

В целом по России число заболевших увеличилось — за сутки, предшествующие 10 июня, выявлено 11 699 случаев. Это сравнимо с уровнем конца февраля, когда на спад шла вторая волна ковида.

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Усиленные меры в транспорте и ресторанах

На фоне ухудшения ситуации в столичном транспорте и торговых центрах усилили меры контроля за ношением масок и перчаток. Также контроль усилили в подмосковных электричках и МЦД. В частности, в поездах на Ленинградском направлении железной дороги кассиры-контролеры в обязательном порядке просят пассажиров надеть маски и перчатки.

Накануне, 9 июня, мэр Москвы обратился к рестораторам с просьбой не забывать о мерах защиты в заведениях.

«Прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию», — сказал Сергей Собянин.

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Дополнительные койки

Также столичный градоначальник заявил, что в ближайшее время в Москве откроют дополнительные больницы для пациентов с коронавирусом.

Чуть позже заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова уточнила, что до конца недели коечный фонд под больных ковидом увеличат с 12,5 тысячи до более чем 14 тысяч мест.

Она добавила, что дополнительные места планируется развернуть в действующих временных госпиталях-родерах. Кроме того, пациентов с коронавирусом будут принимать отдельные корпуса больниц имени Е.О. Мухина и С.И. Спасокукоцкого, а также одна из больниц РЖД.

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Будет ли новый локдаун

Несмотря на рост заболеваемости, Сергей Собянин считает, что Москва может справиться с новым всплеском без закрытия города.

«Мы никаких локдаунов не собираемся вводить», — заявил мэр 9 июня.

Люди не носят маски

По мнению доктора медицинских наук, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, рост заболеваемости в Москве произошел из-за халатного отношения жителей к использованию средств защиты.

«Этот рост сиюминутный, временный. Люди расслабились и фактически перестали пользоваться масками. В метро фактически никто (их не носит — прим. ред.)», — рассказал специалист в интервью РИА Новости.

Такого же мнения придерживается главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников.

«Соблюдение санитарных правил очень важно. Эпидемиологи связывают подъем заболеваемости именно с тем, что люди перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Для того, чтобы зараженный человек стал опасен для окружающих, необязательно чихать или кашлять, достаточно для этого дышать или просто говорить», — сообщил он.

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Нежелание вакцинироваться

В конце мая мэр города заявлял, что из-за нежелания людей делать прививку от коронавируса процент привитых жителей столицы меньше, чем в любом другом европейском городе.

«Мы первые в мире объявили, что начали массовую вакцинацию. И что? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем по некоторым в разы... Продолжаем болеть, продолжают умирать люди и при этом не хотят прививаться», — сказал тогда Собянин на встрече с активистами.

По словам чиновника, за все время в столице привилось 1,3 миллиона человек из 12 миллионов жителей.

«Это приличная цифра, но она могла быть больше как минимум в два раза», — сказал Собянин 21 мая.

К 3 июня, по словам главы Депздрава Андрея Хрипуна, привилось уже порядка 1,5 миллиона москвичей.

При этом на 1 июня в Московской области, как сообщил губернатор Андрей Воробьев, привилось более 1,1 миллиона жителей.

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