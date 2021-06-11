РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 июн. Жители дома №10 в микрорайоне Силикат подмосковных Котельников пожаловались на грызунов и попросили провести дератизацию, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

В рамках еженедельного обхода территорий глава Котельников Сергей Жигалкин посетил микрорайон Силикат. Первой точкой маршрута стал дом №10, где жильцы обсудили волнующие их вопросы. Самый актуальный - борьба с грызунами и необходимость проведения дератизации в доме. В последнее время количество жалоб в социальных сетях увеличилось. С этой проблемой сталкиваются не только жильцы этого дома, но и соседних домов.

Одним из предложений, как бороться с грызунами, прозвучала консервация мусоропровода. Пока к такому шагу собственники не готовы. В ходе встречи было принято решение провести ряд санитарных мероприятий, как это было сделано в первом подъезде этого дома, и посмотреть насколько этот метод окажется действенным. С противоположной стороны дома 10 жители пожаловались на сухие деревья, которые могут быть опасны для пешеходов. Здесь проведут опиловку сухостойных деревьев, также как и у жилых домов 22, 23, 24, в которых рассмотрят возможность замены окон в подъездах.

Территорию у поликлиники приведут в порядок. На месте снесенных гаражей у поликлиники тоже запланирована опиловка и отсыпка щебня для организации временной парковки. Забор у медицинского учреждения - покрасим. Кроме того, глава города подчеркнул, что также необходимо восстановить благоустройство после проводимых в прошлом году работ по прокладке кабеля у дома №25.

В ходе встречи были подняты вопросы безопасности, установки дорожных знаков, замены лавочек у указанных жителями домов и другие.