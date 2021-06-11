РИАМО - 11 июн. В городском округе Подольск задержали грабителя, который попытался похитить со склада в д. Коледино товар на сумму более чем 750 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
Начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова отметила, что полицейские застали злоумышленника, когда он перебрасывал сумки с похищенным через забор. Им оказался местный житель.
В настоящий момент 38-летний мужчина находится под стражей. Уголовное дело возбуждено по ст. 30 и 158 УК РФ. О покушении на кражу правоохранителям сообщил представитель интернет-магазина.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии