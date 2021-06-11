РИАМО - 11 июн. Ученики новой школы в Левобережном районе Москвы, которая возведена на 95%, смогут посещать фото-киностудию, научный театр и творческие мастерские, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В районе Левобережный завершается строительство новой школы на 1,9 тыс. мест. Четырехэтажное здание площадью порядка 33 тыс. кв. м располагается по адресу: Валдайский проезд, д. 14/1, готовность объекта оцениваем в 95%. Сейчас в здании ведутся финальные работы по устранению замечаний», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что дополнительное образование учеников нового учебного учреждения планируется обеспечить посредством создания в школе условий, необходимых для этого.

Согласно словам Бочкарева, в школе заработают научно-техническая лаборатория, IT-полигон, комбинированная мастерская по обработке металла и дерева, библиотека с зоной читательских мест и медиатекой, помещение технического творчества, а также студия изобразительного искусства.

Помимо прочего, в учреждении появится конференц-зал с форумом для школьников. Его также можно использовать для дополнительного образования. Кроме того, школу оборудуют несколькими спортзалами, которые могут трансформироваться, а также актовым залом с театральными креслами.

На школьном дворе, по словам главы строительного комплекса, появится трибуна с навесом и амфитеатр со сценой, зрительской частью.