РИАМО - 11 июн. За прошедшие сутки в Москве и Московской области выпало 14 мм осадков, что составило 18,7% от месячной нормы июня, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Всего за прошедшие сутки в Москве выпало 14 мм дождя. В Московской области почти столько же — от 13 до 15 мм», — сказал Синенков.

Он добавил, что месячная норма осадков в июне составляет 75 мм.

В пятницу в столице и области наблюдается сильный дождь. К середине дня атмосферное давление составит 745 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет около 60%.

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