РИАМО - 11 июн. Скоростной режим на трассе М-11 «Нева» в Московской и Тверской областях с пятницы повысили до 130 км/ч, разрешенная скорость на участке с 59-го по 149-й км дороги до этого составляла 110 км/ч, сообщается на сайте ГК «Автодор».

О повышении скоростного режима водителям сообщают с помощью табло переменной информации и дорожных знаков.

До конца месяца также планируется увеличить разрешенную скорость движения и на участке с 546-го по 680-й км в Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.

Повышение скоростного режима допустимо только на трассах первой технической категории с разделенными встречными потоками. Такие дороги освещены, оборудованы видеокамерами, детекторами транспорта, системой обнаружения инцидентов, метеостанциями.

Общая протяженность трассы М-11 «Нева» составляет 669 км, путь по ней от Москвы до Санкт-Петербурга занимает не более 5,5 часов.