РИАМО - 11 июн. Сильный дождь наблюдается в Москве утром в пятницу, согласно данным сервиса «Яндекс. Погода».

По данным на карте осадков, практически на всей территории столицы в настоящий момент идут осадки.

Самые сильные дожди зафиксированы на юго-западе, западе и северо-западе города. Прогнозируется, что ливень будет идти до 11 часов.

В пятницу в Московском регионе наблюдается пасмурная погода с небольшими прояснениями. Температура воздуха составляет плюс 15 градусов. Ближе к полудню она повысится до плюс 18-20 градусов.

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