РИАМО - 11 июн. Центр «Космонавтика и авиация», исторический парк «Россия — моя история», «Москвариум» и другие площадки ВДНХ подготовили обширную праздничную программу ко Дню России, сообщает пресс-служба АО «ВДНХ».

Для посещения ряда событий нужно будет купить входной билет в павильон. Все очные мероприятия выставки проводятся с соблюдением санитарных мер. Посетителям нужно соблюдать соцдистанцию, а также использовать маски и перчатки.

«В программе ВДНХ ко Дню России — экскурсии, мастер-классы, квесты и выступления уличных музыкантов. Часть событий продлится все выходные — с 12 по 14 июня», — отметила заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Выступления уличных музыкантов в жанрах джаз, рок, поп и фолк можно послушать 12 июня с 13:00 до 19:00 сразу на 15 локациях — к примеру, на Центральной аллее, площади Промышленности, около Дома культуры, в Северном и Южном розариях.

С 12:00 до 16:00 между павильоном №1 «Центральный» и фонтаном «Дружба народов» пройдет концерт «Фанфары Победы» с участием сводного детско-молодежного духового оркестра «Юные фанфары России» и других коллективов.

Центры «Космонавтика и авиация» и «Слово» 12 июня приглашают на бесплатные экскурсии. В Центре славянской письменности «Слово» в 12:00, 15:00 и 18:00 пройдут тематические экскурсии «Россия, сколько в этом слове…». В центре «Космонавтика и авиация» бесплатные экскурсии начнутся в 13:00, 15:00 и 17:00. Обзорный тур посвящен развитию отечественной космонавтики и истории павильона.

В «Москвариуме» 12 июня в 11:00 и 18:00 будут организованы бесплатные тематические экскурсии «Водные ресурсы России» по экспозиции океанариума. Также гости смогут посетить бесплатную программу экофестиваля «Горизонт».

«Робостанция» на ВДНХ 12 июня организует шоу роботов и тематические мастер-классы. Исторический парк «Россия — моя история» 12 июня принимает фестиваль молодежной журналистики «Медиа Россия». В течение дня запланирована панельная дискуссия, круглый стол и интерактивная программа для гостей.

На «Городской ферме» празднование Дня России продлится с 12 по 14 июня. Гостей ждут увлекательные квесты и экскурсии, а также творческие мастер-классы.

С 12 по 14 июня также будет идти специальная программа в Музее кукол. В 13:00 и 16:00 стартуют бесплатные экскурсии «Отечество — наша гордость».