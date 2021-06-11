РИАМО - 11 июн. Жители Центрального федерального округа смогут почувствовать потепление уже 13 июня, осадков станет меньше, сообщает РИА Новости.

«По предварительным расчетам, повышение температуры воздуха на 1-2 градуса можно ожидать к началу следующей недели», — сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что начиная с 13 июня дождей станет меньше, однако жары ждать не стоит.

На следующей неделе будет теплее и солнечнее, чем на уходящей. Днем температура воздуха составит 20-25 градусов, ночью ожидается 10-15 градусов тепла.

В Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности. Он продлится до 13 часов 12 июня. Причиной объявления этого уровня опасности стали грозы и порывистый ветер скоростью до 15-17 м/с.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

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