РИАМО - 11 июн. Для того, чтобы москвичи чувствовали себя независимыми в финансовом плане, им нужно в среднем 104 тыс. рублей в месяц, сообщает РБК.

Большинству россиян хватило бы в среднем 74,9 тыс. рублей в месяц. Согласно опросу, который проводился в июне прошлого года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс, 63% жителей крупных и средних городов РФ считают себя финансово самодостаточными.

Исследование показало, что основными критериями самодостаточности россияне считают способность обеспечивать себя, наличие собственного жилья и возможность путешествовать. Главным критерием стала достойная заработная плата.

Респонденты из Санкт-Петербурга остановились на цифре 98,5 тыс. рублей, а жители Владивостока посчитали необходимым получать 92,7 тыс. рублей.