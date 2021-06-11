РИАМО - 11 июн. В России телефонные мошенники придумали новую схему вымогательства денег, они угрожают убийством жертве и ее близким, сообщает РИА Новости.

Один из таких звонков поступил москвичу. Мужчина представился участковым и сообщил, что в районе якобы орудует ОПГ, убивающая людей. На случай таких угроз звонивший оставил свой контактный номер телефона.

Спустя несколько дней москвичу позвонил неизвестный и потребовал перевести деньги по названным реквизитам. В противном случае он пообещал убить родных мужчины и его самого. Звонивший добавил, что слежка за жертвой «продолжается уже два месяца».

Потерпевший позвонил «участковому», который уточнил адрес, где находится жертва. «Участковый» посоветовал перечислить деньги вымогателям, объяснив, что будет проводиться спецоперация и преступников возьмут с поличным.

Затем перезвонил вымогатель и сказал, что если ему немедленно не перечислят деньги, то преступники приедут к потерпевшему домой. Потерпевший испугался и перечислил 50 тыс. рублей. Но преступник потребовал заложить автомобиль. Случайный звонок одного из родственников потерпевшего остановил его в тот момент, когда он уже ехал за деньгами под залог авто.

Москвич написал заявление в отдел МВД России по району Западное Дегунино. Там ему сообщили, что участковый с такими именем и фамилией действительно есть, но он никому в эти дни не звонил и вообще не работал.