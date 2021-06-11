РИАМО - 11 июн. Заведующий поликлиникой № 2 в Сергиевом Посаде Максим Кушнеров рекомендовал жителям Подмосковья пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы защитить себя и своих близких от инфекции. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В разгар пандемии Кушнеров сам выезжал на вызовы на дом, а также вел прием пациентов в поликлинике, не забывая о своих основных обязанностях.
За 2020 год год врач очень много приобрел: получил награды за свой труд и благодарности от пациентов, а его коллектив стал напоминать титановый сплав. Но коронавирус забрал у медика намного больше — маму, дядю и тетю.
«Врачи всего мира призывают вакцинироваться. К сожалению, Covid-19 продолжает забирать жизни и разрушать семьи. Моя семья не стала исключением. <...> Безусловно, прививаться или нет — личное дело каждого. Но препараты от этой страшной инфекции созданы. Как показывает опыт, они работают. Сделайте разумный выбор, защитите себя и своих близких», — сказал Кушнеров.
В Подмосковье работает свыше 200 пунктов вакцинации от Covid-19. Кроме того, пункты вакцинации открыты в 32 многофункциональных центрах региона.
Всего в Московской области уже привились более 1,1 млн жителей.
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