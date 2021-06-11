РИАМО - 11 июн. Более 5 тыс. добровольцев Москвы присоединились к акции «Помощники вакцинации» с 18 января 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Волонтеры Москвы продолжают активно помогать при проведении вакцинации. Их участие и поддержка важны как врачам, так и обычным москвичам, которые приходят на прививку. Выходные дни и праздники для волонтеров — это дополнительная возможность помочь», — сказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский.

К примеру, во время майских праздников добровольцы готовы были выходить каждый день, а некоторые даже брали по две смены подряд.

Каждый день волонтеры работают в две смены: с 10:00 до 16:00 и с 15:00 до 21:00. На текущий момент они помогают в двух пунктах вакцинации, которые расположены в ГУМе и фуд-молле «Депо».

Волонтеры помогают ориентироваться в помещении, подсказывают, куда идти к врачу, где находится процедурный кабинет, а где — комната отдыха.

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