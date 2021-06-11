РИАМО - 11 июн. Gucci Shop & Bar на Патриарших прудах в столице могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против коронавируса, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов.

Специалисты ведомства и полиция провели рейды в ряде заведений в центре города, включая кафе Gucci Shop & Bar, рестораны Pinch и «№13».

«Всего обследовано более 20 заведений, в 6 из них были выявлены нарушения социального дистанцирования при рассадке посетителей. В частности, нарушения обнаружили в кафе Gucci, ресторане Pinch и ресторане «№13», — сказал Михайлов.

Представители администрации кафе и ресторанов вызваны в инспекцию для составления протоколов. Заведениям грозит штраф в размере до 1 млн рублей или закрытие на срок до 90 суток.

Ранее на сайте онлайн-объявлений «Авито» стали продавать брендированные картонные стаканы для кофе из популярного московского заведения Gucci Shop & Bar. Их цена начиналась от 15 тыс. рублей и доходила до 100 тыс. рублей. Gucci Shop & Bar — это временное заведение и будет работать только месяц, до 21 июня.

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