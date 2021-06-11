РИАМО - 11 июн. В сентябре этого года специалисты могут закончить строительство дороги от Калужского до Киевского шоссе в новой Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На данный момент готовность этой дороги составляет 90%. Общая протяженность трассы составит почти 16 км.

На ней построят 42 автобусные остановки и запустят дополнительные маршруты общественного транспорта, тем самым улучшив доступность деревень Бурцево, Голенищево, Середнево, Марьино, Пенино, Староселье и других населенных пунктов ТиНАО.

В новой Москве продолжаются активные работы по формированию транспортного каркаса. В текущем году запланировано построить около 50 км новых дорог.