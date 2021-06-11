РИАМО - 11 июн. Столичные власти собираются запустить для жителей сервис расчета стоимости владения личным автотранспортом, он появится в мобильном приложении «Московский транспорт». Это позволит выбрать наиболее выгодный вариант передвижения по городу, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«Основная цель Дептранса — показать на основании определенной статистики выводы для того или иного пользователя. Например, стоит ли водителю, который использует свой автомобиль пять раз в год, вообще им владеть», — сказал эксперт по защите персональных данных консалтинговой компании Б-152 Максим Лагутин.

По мнению специалистов, благодаря нововведению жителей стимулируют чаще использовать каршеринг, аренду велосипедов и самокатов.

Начальная стоимость тендера проекта составляет 33,9 млн рублей. Результаты опубликуют на портале госзакупок 17 июня.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян в свою очередь подчеркивает, что такие сервисы для планирования маршрутов уже есть в Европе. Он добавил, что для оценки стоимости владения автомобилем людям нужно будет передать информацию о типичных ежедневных передвижениях.

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