РИАМО - 11 июн. Столичные власти собираются запустить для жителей сервис расчета стоимости владения личным автотранспортом, он появится в мобильном приложении «Московский транспорт». Это позволит выбрать наиболее выгодный вариант передвижения по городу, пишет в пятницу газета «Коммерсант».
По мнению специалистов, благодаря нововведению жителей стимулируют чаще использовать каршеринг, аренду велосипедов и самокатов.
Начальная стоимость тендера проекта составляет 33,9 млн рублей. Результаты опубликуют на портале госзакупок 17 июня.
Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян в свою очередь подчеркивает, что такие сервисы для планирования маршрутов уже есть в Европе. Он добавил, что для оценки стоимости владения автомобилем людям нужно будет передать информацию о типичных ежедневных передвижениях.
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