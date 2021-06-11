РИАМО - 11 июн. Подмосковного туриста, запросившего помощь спасателей, эвакуировали с горы Эльбрус, передает ТАСС.

Информация о ЧП поступила спасателям около 6:00 по московскому времени. Сигнал от мужчины поступил с высоты 5 тыс. м. Он находился в составе группы из 6 человек из Подмосковья.

Группа была зарегистрирована в МЧС. Альпинисты попросили о помощи, так как один из них травмировал ногу.

Туриста забрали на ратраке (спецмашина для езды по снежным склонам - ред.) и спустили вниз в безопасное место. Травм у мужчины нет, но сам передвигаться он не мог.