РИАМО - 11 июн. Соединительная ветка между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги на сегодняшний день построена на 60%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас на строящейся соединительной ветке между Киевским и Смоленским направлениями МЖД завершается возведение самой длинной в Москве железнодорожной эстакады — она готова уже на 94%. Общая же готовность составляет 60%», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В настоящее время ведутся работы по гидроизоляции частей эстакады и отделке опор. Монтаж последнего пролета планируется завершить до конца июля.

Также идут подготовительные работы для начала строительства новых станций Кутузово и Поклонная Гора.