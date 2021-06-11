РИАМО - 11 июн. В настоящий момент загруженность московских дорог составляет 3 балла, однако вечером она может достигнуть 9 баллов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На данный момент движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте. Нет проблем с движением транспорта на Ленинградском шоссе, проспекте Маршала Жукова и Алтуфьевском шоссе.

Движение может быть затруднено из-за дорожных работ, которые сейчас проходят на 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, Волоколамском шоссе, проспекте Мира, Пятницком шоссе и других участках.

В Московском регионе в пятницу возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит до плюс 21 градуса.