РИАМО - 11 июн. В России стали известны регионы-лидеры по неравенству доходов населения по итогам 2020 года. В пятерку по этому показателю вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Чукотка и Сахалин, пишет в пятницу газета «Известия».

Соответствующее исследование подготовила международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

В прошлом году средний ежемесячный доход россиян составлял 35,7 тыс. рублей. 20% граждан с наиболее высокими доходами получали в месяц в среднем около 82,5 тыс. рублей. При этом пятая часть наименее обеспеченных россиян жила на 9,8 тыс. рублей в месяц.

В некоторых субъектах доходы богатых превысили заработки бедных в 8-10 раз. Однако аналитики отмечают, что уровень неравенства в стране немного сократился. Они считают, что это произошло благодаря антикризисным прямым выплатам из бюджета.

В частности, в 2019 году доходы наиболее и наименее обеспеченных групп населения отличались в 8,8 раза.

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