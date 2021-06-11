РИАМО - 11 июн. С июня этого года у владельцев карты москвича появилась возможность купить льготный билет в аквакомплекс в «Лужниках», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В комплексе есть водные горки, бассейны для детей и взрослых, термобассейны и бассейны для спортивного плавания.

Льготы предоставляются школьникам, студентам, пенсионерам, членам многодетных семей, а также инвалидам первой и второй группы и их сопровождающим. Получить скидку можно в любой день недели, она может достигнуть 38%.

«У нас одна из самых крупных городских программ лояльности. Дисконтная программа карты москвича насчитывает более 7,5 тыс. магазинов и предприятий, которые предоставляют скидки до 38%. Мы постоянно подключаем новых партнеров. Порядка 70% держателей карты с удовольствием пользуются сервисом», — сказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Он добавил, что дисконтная программа карты москвича является успешным примером социального партнерства между городом, предпринимателями и жителями.

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