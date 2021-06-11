РИАМО - 11 июн. С июня этого года у владельцев карты москвича появилась возможность купить льготный билет в аквакомплекс в «Лужниках», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В комплексе есть водные горки, бассейны для детей и взрослых, термобассейны и бассейны для спортивного плавания.
Льготы предоставляются школьникам, студентам, пенсионерам, членам многодетных семей, а также инвалидам первой и второй группы и их сопровождающим. Получить скидку можно в любой день недели, она может достигнуть 38%.
Он добавил, что дисконтная программа карты москвича является успешным примером социального партнерства между городом, предпринимателями и жителями.
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