РИАМО - 11 июн. Мякоть абрикосов и персиков должна быть сочная и мясистая, без гнили и повреждений вредителями, сообщила РИАМО специалист инспекции по качеству питания государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Екатерина Чердакова.

«Абрикосы и персики могут быть разной окраски в зависимости от региона, в котором они выращены. Лучше выбирать плоды с небольшой веточкой. Если ее нет, то кожица в месте прикрепления не должна быть повреждена. Мякоть должна быть сочная, мясистая, без разжиженной консистенции, гнили и повреждений сельскохозяйственными вредителями», — сказала Чердакова.

Эксперт подчеркнула, что зрелые персики можно определить по запаху. Не рекомендуется покупать зеленые абрикосы и персики, так как в домашних условиях они просто не смогут дозреть до идеального состояния.

Она добавила, что хранить данные фрукты рекомендуется в нулевой камере холодильника около двух недель, можно и дольше, но все зависит от степени зрелости плодов.

«Если нужно долго хранить абрикосы, но в процессе хранения вы решили перевезти абрикосы в другое место, например, из квартиры на дачу, рекомендуется постепенно нагревать плоды — переложить из нулевой камеры холодильника на полку основного отделения при 4-6 градусах, затем в прохладное место в комнате. Так при перевозке на плодах не будет конденсата, они будут храниться дольше», — отметила Чердакова.

Плоды абрикоса отличаются сахаристостью, высоким содержанием бета-каротина, наличием органических кислот, ароматических и минеральных веществ. Данный фрукт содержит довольно много калия, магния и железа.