РИАМО - 11 июн. Грузовая «Газель» с рабочими угодила в кювет и завалилась на бок в городском округе Зарайск, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Водитель грузового автомобиля, перевозившего рабочих, не справился с управлением на дороге и съехал в кювет. В результате ДТП транспортное средство упало на бок.

В автомобиле находилось 5 пассажиров и водитель, есть пострадавшие.

Подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.